Bocce In Serie B Torna a sorridere la ’Bernardo Rossi’ Fermato il Litorale

Torna al successo il Fossone che nella gara interna contro i piemontesi del Bra, si impone 15-7 nella gara valida per la 12ª e penultima giornata del campionato nazionale di Serie B di bocce in volo, girone 1 ovest. Primo turno equilibrato (4-4) con i successi nella coppia (13-3) e nell’individuale (12-10), rispettivamente con Lido Clerici-Carlo Galletti e con Mauro Levaggi. I carraresi volano nel secondo turno dove mettono a segno un netto 6-0 vincendo nel tiro progressivo (3046-38) con Edoardo Bacigalupo e nei due tiri di precisione (9-5 e 13-8), rispettivamente con Lido Clerici e Mauro Levaggi. Sul 10-4 la squadra del dirigente Giorgio... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

