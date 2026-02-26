Boato nella notte a Ravanusa cede il muro di un’abitazione | strada chiusa

Paura in centro con detriti sulla carreggiata. L'intervento di vigili del fuoco e carabinieri per mettere l'area in sicurezza Un rumore improvviso, secco, seguito dal crollo di calcinacci e macerie. Per alcuni residenti è sembrata una scossa di terremoto. In realtà, durante la notte, ha ceduto il muro di una casa disabitata nel centro di Ravanusa. L’episodio si è verificato in via James Watt. A collassare è stato un muro di un immobile in pessime condizioni strutturali, di proprietà di un’anziana ottantenne del luogo. Il manufatto, già segnato dal tempo e dall’incuria, si è sbriciolato sotto il peso dello stato di totale abbandono. A contribuire al cedimento anche la pioggia battente delle ultime settimane. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

