Blooming Death | il thriller psicologico di Luca Fabiani debutta in anteprima all' Astra

Venerdì 27 febbraio alle 20:30, il Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina presenterà in anteprima il nuovo thriller psicologico intitolato

Il film è passato alla ventitreesima edizione del Ravenna Nightmare Film Festival, dove ha vinto il Premio Metalupo per il miglior film nel Concorso Nazionale Lungometraggi. Prodotto dalla riccionese Almost Famous, Blooming death è girato tutto in Valmarecchia tra San Leo e Pennabilli. Il soggetto e la sceneggiatura sono della bellariese Anna Silvia Armenise che sarà presente alla proiezione al Cinema Teatro Astra insieme al regista. Il film, di genere thriller psicologico, ha per protagonista Ettore (interpretato da Leonardo Santini), letale assassino a pagamento, roso dalla colpa di aver ucciso una ragazza innocente, che lo perseguita attraverso terribili allucinazioni, prodotte dai primi sintomi della schizofrenia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

“IL PUNTO INVISIBILE”, THRILLER PSICOLOGICO-INVESTIGATIVO DI FRANCESCA LIPPIIl punto invisibile, romanzo fresco di stampa di Francesca Lippi, è un thriller psicologico e investigativo che si apre con la morte improvvisa di...

Patrizia Marsella presenta il suo thriller psicologico "Cortocircuiti"BRINDISI - L'associazione culturale “Il cigno blu” di Brindisi ha organizzato la presentazione del libro “Cortocircuiti” (Hobos), dell'autrice...

Temi più discussi: Bellaria Igea-Marina, il thriller Blooming death sbarca all’Astra: anteprima per il film di Luca Fabiani; Blooming Death: thriller psicologico romagnolo in anteprima a Bellaria Igea-Marina - libertas; Forlì, missione a Roma per la Capitale della Cultura: in 80 verso il Ministero; San Marino. Incontro con l’autore alla libreria Boccino d’Oro, che ospita Paola Barbato.

Blooming Death: thriller psicologico romagnolo in anteprima a Bellaria Igea-MarinaBellaria Igea-Marina – Venerdì 27 febbraio il Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina ospita l’anteprima di Blooming Death, il thriller psicologico ... libertas.sm

Un film girato tra Pennabilli e San Leo, la sceneggiatrice di Bellaria: Blooming death al Cinema AstraProdotto dalla riccionese Almost Blues, Blooming death è girato tutto in Valmarecchia tra San Leo e Pennabilli. Il soggetto e la sceneggiatura sono della bellariese Anna Silvia Armenise che sarà ... altarimini.it

Bellaria Igea-Marina, il thriller "Blooming death" sbarca all'Astra: anteprima per il film di Luca Fabiani - facebook.com facebook