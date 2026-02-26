Blitz dei Carabinieri | 15 grammi di cocaina e tre bilancini

L'Operazione dei Carabinieri: Come è Nata la Denuncia Un quarantacinquenne disoccupato di Licata è stato denunciato per detenzione di cocaina ai fini di spaccio. I carabinieri hanno trovato 15 grammi della sostanza, già suddivisa in dosi, e tre bilancini di precisione durante una perquisizione domiciliare. L'operazione è scattata dopo giorni di monitoraggio dell'uomo, che aveva distribuito la droga in vari punti della casa per eludere i controlli. L'abitazione dell'uomo è stata perquisita dai carabinieri della Compagnia di Licata, che avevano notato movimenti sospetti. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto diversi involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di 15 grammi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Cocaina nascosta in casa, scoperti 15 grammi e tre bilancini: denunciato un uomo

Giovane ventenne sorpreso con 36 grammi di hashish e una dose cocaina: scatta la segnalazione durante il blitz dei CarabinieriUbriachi o sotto l'effetto di stupefacenti alla guida: sono alcuni automobilisti che sono finiti sotto la lente dei carabinieri nei controlli...

Fucecchio, maxi operazione antidroga dei Carabinieri alle Cerbaie: arresti e sequestri per Droga

Temi più discussi: Operazione antidroga dei carabinieri, eseguite 20 misure cautelari; Cocaina nascosta in casa, scoperti 15 grammi e tre bilancini: denunciato un uomo; Spaccio di cocaina nella casa al centro: arrestata una coppia, carabiniere ferito durante il blitz; Rapine, estorsioni e pestaggi: blitz della polizia a Sassari, tre minorenni in arresto.

Blitz dei carabinieri a Cornelia, cinque arrestiControlli straordinari dopo l’omicidio nel quadrante ovest della Capitale. Denunce, sequestri di droga e sanzioni ai negozi ... rainews.it

Operazione Rondò, maxi blitz dei carabinieri in Abruzzo e PugliaMontesilvano. Maxi-operazione dei Carabinieri in Abruzzo e Puglia. Questa mattina, un vasto dispiegamento di forze dell’Arma dei Carabinieri, composto da ... abruzzolive.it

Blitz dei carabinieri su ordine della Dda di Catanzaro: dieci in carcere e tre ai domiciliari, colpita la presunta rete legata alla cosca Farao-Marincola #Cronaca - facebook.com facebook

Maxi blitz dei carabinieri a Scampia, Napoli, contro il clan Vannella Grassi. Uno degli arrestati si era nascosto in un vano ricavato nel muro dietro l'armadio nella cameretta della figlia L'articolo completo su Repubblica x.com