Bimbo trapiantato, espianto cuore anticipato di 4 minuti

Si sono approfonditi i dettagli riguardanti il procedimento di trapianto di un bambino, con particolare attenzione alle operazioni di espianto e alle fasi di scongelamento dell'organo. Gli operatori sanitari hanno tentato di scongelare il cuore in diversi modi, passando da acqua fredda a calda, nel tentativo di preservare l'organo prima dell'impianto.
Gli infermieri: "Provammo a scongelare il cuore con acqua fredda e calda". Espianto anticipato di 4 minutiIl pomeriggio del 23 dicembre la tensione nella sala operatoria dell’ospedale Monaldi di Napoli sale alle stelle.
Domenico Caliendo morto al Monaldi, i verbali choc: il primario disse «Il cuore è una pietra, non batterà mai». Espianto anticipato di 4 minuti«Questo cuore è duro come una pietra, questo cuore non farà nemmeno un battito, non partirà mai».
Bimbo trapiantato: ascoltata dagli inquirenti l'equipe di Innsbruck. No comment della Clinica universitaria austriaca per l'inchiesta in corso #ANSA x.com
La mamma del bimbo trapiantato e morto al “Monaldi” di Napoli chiede di consegnare al magistrato un audio contenente le parole del cardiochirurgo che ha operato il figlio facebook