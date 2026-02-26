Un bambino sottoposto a trapianto di cuore presso l’ospedale di Bolzano è stato al centro di un’indagine che coinvolge anche un team internazionale. L’intervento, effettuato in collaborazione con l’equipe austriaca di Innsbruck, ha visto la partecipazione di specialisti provenienti da diversi paesi, come previsto dalle procedure della rete Eurotransplant. Gli investigatori hanno ascoltato i membri del team coinvolto nell’operazione per chiarimenti sulla procedura.

Tempo di lettura: < 1 minuto All’espianto del cuore nell’ospedale di Bolzano ha partecipato, come previsto dalla rete internazionale Eurotransplant, un’equipe austriaca del Centro Trapianti di Innsbruck. Sono stati infatti loro ad intervenire in sala operatoria, quando si è presentata una criticità durante l’espianto dei colleghi di Napoli. I medici austriaci sono stati nel frattempo sentiti dagli inquirenti italiani, per completare la documentazione sui fatti. Interpellata dall’ANSA la Clinica universitaria di Innsbruck non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito a causa dell’inchiesta penale in corso. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bimbo trapiantato, ascoltata dagli inquirenti l’equipe di Innsbruck

Garlasco, il possibile movente di Sempio ricostruito dagli inquirenti: “Svelato a chiusura indagini”Le nuove indagini sul delitto di Garlasco, riaperte a distanza di diciotto anni, stanno riportando al centro dell’attenzione un nome rimasto sullo...

Strage di Crans Montana: feriti italiani dagli inquirenti. “Uscite sbarrate, Jessica Moretti è scappata”ROMA – Emergono particolari inquietanti dalle prime testimonianze dei ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo del locale Le Constellation di...

Temi più discussi: Bimbo trapiantato, c'è nuovo cuore. Esperti valuteranno compatibilità; Il piccolo Domenico è morto. La mamma: Voglio giustizia, voglio tutta la verità; Trapianto di cuore al bimbo, no a una nuova operazione. La mamma è rassegnata, il figlio non ce la farà; Il bimbo di Napoli, mercoledì consulto con esperti da tutta Italia.

Bimbo trapiantato: ascoltata dagli inquirenti l'equipe di InnsbruckAll'espianto del cuore nell'ospedale di Bolzano ha partecipato, come previsto dalla rete internazionale Eurotransplant, un'equipe austriaca del Centro Trapianti di Innsbruck. Sono stati infatti loro ... ansa.it

Bimbo trapiantato, sentito dai pm cardiologo del MonaldiLa Procura di Napoli, nell'ambito delle indagini sul trapianto di cuore sul bimbo di due anni e quattro mesi effettuato lo scorso 23 dicembre nell'ospedale Monaldi di Napoli, ha ascoltato, come person ... ansa.it

Bimbo trapiantato, espianto cuore anticipato di 4 minuti. Dalle testimoninaze anche forte tensione durante una riunione con il cardiochirurgo #ANSA x.com

La mamma del bimbo trapiantato e morto al “Monaldi” di Napoli chiede di consegnare al magistrato un audio contenente le parole del cardiochirurgo che ha operato il figlio - facebook.com facebook