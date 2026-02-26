Quando il contenitore con il cuore destinato al piccolo Domenico fu aperto, l’organo apparve completamente congelato, “trasformato in un unico blocco di ghiaccio”. È quanto riporta Repubblica, che riferisce la testimonianza resa ai pm da tre infermieri presenti in sala operatoria al momento dell’arrivo del cuore proveniente da Bolzano. Un passaggio cruciale, ricostruito ora dagli inquirenti, che stanno cercando di chiarire ogni fase della catena di conservazione e trasporto dell’organo. Secondo le dichiarazioni raccolte, il personale sanitario si sarebbe immediatamente reso conto delle condizioni critiche del cuore e sarebbero stati effettuati tentativi per valutarne la possibilità di utilizzo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bimbo morto dopo trapianto, gli infermieri: “Provammo a scongelare il cuore con acqua fredda e calda”

Gli infermieri: "Provammo a scongelare il cuore con acqua fredda e calda"Il pomeriggio del 23 dicembre la tensione nella sala operatoria dell’ospedale Monaldi di Napoli sale alle stelle.

Domenico Caliendo, gli infermieri: «Provammo a scongelare il cuore con acqua fredda, tiepida e calda»Quando capirono che i medici stavano rientrando da Bolzano, decisero di fiondarsi per le scale al piano terra del Monaldi.

Temi più discussi: Bambino morto dopo trapianto a Napoli, il cuore trasportato in un comune box frigo; Bimbo trapiantato, parla la mamma dopo la morte di Domenico; Morte del piccolo Domenico, si aggrava la posizione degli indagati: sequestrati anche i cellulari; Sono stata con lui fino all'ultimo: il saluto della mamma a Domenico, il bimbo morto dopo il trapianto di cuore.

Parla il papà di Domenico, il bimbo morto dopo il trapianto: Sentivo che sarebbe finita malePer la prima volta ha parlato Antonio Caliendo, padre del piccolo Domenico, il bambino di 2 anni e mezzo morto dopo un trapianto di cuore fallito all'ospedale ... fanpage.it

Bimbo morto a Napoli, incarico per accertamenti sui cellulari dei sanitariProcedono le indagini sulla vicenda del bambino di due anni deceduto all'ospedale Monaldi di Mapoli dopo un trapianto di cuore danneggiato. Gli ispettori inviati dal ministero della Salute sono arriva ... tg24.sky.it

Cuore del bimbo di 5 mesi morto dopo una caduta donato a un altro neonato Il cuore del bambino di cinque mesi morto nei giorni scorsi dopo essere caduto in casa a Pessione, frazione di Chieri, è stato prelevato e donato a un altro piccolo paziente al di fuori - facebook.com facebook

Bimbo morto a Napoli, cuore trasportato in un box frigo, il Monaldi contro medici Bolzano: "Ghiaccio secco ha danneggiato l'organo" x.com