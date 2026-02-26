Bimbo col cuore bruciato il tentativo disperato di scongelarlo con l' acqua e le tensioni in sala operatoria

Un bambino con gravi ustioni al cuore è stato sottoposto a un intervento in sala operatoria. I medici hanno tentato di salvarlo, ma le sue condizioni sono peggiorate nel tempo. La famiglia ha assistito alle operazioni con speranze e preoccupazione. La situazione ha attirato l’attenzione su questa drammatica vicenda che si è conclusa con la sua morte.

Emergono nuove indiscrezioni sul cosiddetto caso del bimbo col cuore bruciato, che ha come protagonista il piccolo Domenico, morto a 2 anni e mezzo dopo due mesi di calvario in seguito a un trapianto fallito. I dettagli emersi nelle scorse ore, in particolare, riguardano le tensioni in sala operatoria nelle delicate fasi dell'espianto e un presunto tentativo di scongelare con l'acqua il cuore, conservato con del ghiaccio secco durante il trasporto da Bolzano a Napoli.