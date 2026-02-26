Un nuovo capitolo si apre nella vicenda che riguarda il bambino con il cuore bruciato, con il fratello maggiore che rivolge un appello alla madre. La donna ha commentato le parole del fratello, rivelando alcune delle ultime prese di posizione familiari. La discussione si concentra sulle emozioni e sulle richieste che vengono rivolte alla donna in questa fase delicata.

Domenico, il bimbo con il cuore “bruciato“, è morto il 21 febbraio dopo un trapianto compromesso da errori di trasporto e conservazione dell’organo. La mamma, Patrizia, ha raccontato in tv la reazione del fratello più grande: “Fagliela pagare”. La Procura indaga per omicidio colposo, mentre vengono effettuate nuove verifiche sulle procedure mediche. Patrizia, la reazione del fratello di Domenico Le indagini e la battaglia della famiglia Il caso del bimbo con il cuore "bruciato" Patrizia, la reazione del fratello di Domenico La tragedia di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni originario di Napoli, ha profondamente scosso l’Italia. Il... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimbo col cuore bruciato, appello del fratello maggiore di Domenico a mamma Patrizia: "Devi fargliela pagare"

Bimbo col cuore bruciato, l’appello di mamma Patrizia: “Truffe in nome di Domenico, ascoltatemi”Ci sono dolori che tolgono il fiato e altri che, incredibilmente, arrivano subito dopo.

Leggi anche: Bimbo col cuore bruciato, mamma Patrizia attacca i medici del Monaldi: "Mi hanno tradita, vergogna"

Temi più discussi: Il bimbo col 'cuore bruciato' è stabile ma grave. Al Monaldi arrivano gli ispettori del ministero; Bimbo col cuore bruciato, il Comitato degli esperti si oppone al nuovo trapianto: Condizioni non compatibili; Il bimbo con il cuore bruciato è grave, ha un'emorragia. L'organo ha viaggiato in un box-frigo in plastica, l'ipotesi dei danni da ghiaccio secco; Bambino con il cuore bruciato, la mamma Patrizia in tv: Per il mio piccolo guerriero non ci sono più speranze. Iniziate le cure per il dolore, ora potete lasciarlo andare.

Bimbo col cuore bruciato, appello del fratello maggiore di Domenico a mamma Patrizia: Devi fargliela pagareParla Patrizia, la mamma del bimbo con il cuore bruciato. Il fratello di Domenico mi ha detto che mi vede in tv e che la dovranno pagare ... virgilio.it

Bimbo col cuore bruciato, il tentativo disperato di scongelarlo con l'acqua e le tensioni in sala operatoriaI nuovi dettagli sul caso del bimbo col cuore bruciato: il piccolo Domenico è morto dopo 2 mesi di calvario in seguito a un trapianto fallito. virgilio.it

La vicenda del bimbo morto dopo il trapianto con un cuore danneggiato. Agli atti dell’inchiesta della Procura di #Napoli le testimonianze choc degli infermieri in sala operatoria: “Il cuore era congelato, abbiamo usato acqua fredda, poi tiepida e infine calda”. #T facebook