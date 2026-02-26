Bill Gates “si è assunto la responsabilità delle sue azioni” e ha parlato dei suoi legami con Jeffrey Epstein durante un incontro con lo staff della sua fondazione benefica, ha affermato l’organizzazione. “Bill ha parlato con franchezza, rispondendo in dettaglio a diverse domande”, ha affermato la Fondazione Gates in una nota. Il Wall Street Journal (WSJ) ha riferito che Gates si è scusato con lo staff, ha dichiarato di aver avuto due relazioni con donne russe, di cui Epstein è venuto a conoscenza in seguito, e, in relazione al defunto finanziere, ha affermato: “Non ho fatto nulla di illecito. Non ho visto nulla di illecito”. Bill Gates è stato nuovamente messo sotto esame per il suo rapporto con Epstein dopo la pubblicazione dei documenti da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a gennaio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Bill Gates “si è assunto la responsabilità” dei legami con Epstein”

Caso Epstein, Gates si è assunto responsabilità. E ha ammesso relazione con due donne(Adnkronos) – Bill Gates "si è assunto la responsabilità per le sue azioni" in relazione ai legami con Jeffrey Epstein nel corso di una riunione con...

Le scuse di Bill Gates allo staff della sua fondazione per i legami con EpsteinBill Gates si è scusato con lo staff della Gates Foundation per i suoi legami con Jeffrey Epstein: pur ammettendo di aver commesso errori che hanno...

Epstein Row: Bill Gates Apologises to Gates Foundation Staff For Jeffrey Epstein Ties

Temi più discussi: Bill Gates si scusa con lo staff della sua Fondazione per i legami con Epstein; Epstein File, Bill Gates si scusa coi dipendenti della sua Fondazione: Grave errore, ma mai nulla di illecito; Ha ammesso relazione con due donne, Bill Gates al centro del caso Epstein; Epstein files, Bill Gates rinuncia al vertice in India sull’Ai.

Caso Epstein, Bill Gates si assume la responsabilità davanti alla sua fondazioneIl fondatore di Microsoft affronta le domande dei dipendenti dopo la diffusione dei nuovi documenti sul finanziere pedofilo. «Un enorme errore frequentarlo», avrebbe detto durante un incontro interno ... ilsole24ore.com

Bill Gates si scusa con lo staff della sua Fondazione per i legami con EpsteinIl fondatore di Microsoft ammette di aver avuto due relazioni extraconiugali e parla apertamente del suo errore nell’essersi associato al faccendiere pedofilo ... milanofinanza.it

La ex duchessa di York, nonostante lamenti grandi problemi finanziari, per sfuggire allo scandalo si è fatta ricoverare in Svizzera in una clinica da quasi 15 mila euro al giorno. Tribunale: Andrea non può andare a cavallo. Cnn: svaniti alcuni file. Bill Gates: - facebook.com facebook

Le scuse di Bill Gates allo staff della sua fondazione per i legami con Epstein x.com