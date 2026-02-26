Bill Gates conferma di aver avuto rapporti con due ragazze russe mentre era sposato. Sostiene di non aver commesso nulla di illegale né di aver visto azioni scorrette. Nonostante le sue dichiarazioni, ha deciso di accettare alcune conseguenze. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica e mediatica, portando a discussioni sulle sue scelte personali.

“Non ho fatto né ho visto nulla di illecito”, ha detto. Però alla fine, Bill Gates ha dovuto comunque capitolare. Durante un incontro con lo staff della sua organizzazione benefica, il fondatore di Microsoft ha ammesso di aver tradito la ex moglie con due ragazze russe, ma fuori dai circuiti di Epstein. Il Wall Street Journal sarebbe riuscito a mettere le mani sulla registrazione del summit, avvenuto lo scorso 24 di febbraio e durante il quale il 70enne ha dovuto fronteggiare le domande di chi, lavorando per lui, ha chiesto spiegazioni sulla sua relazione con il predatore sessuale Jeffrey Epstein. Per una volta, i progetti futuri della Gates Foundation sono passati in secondo piano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bill Gates ammette la relazione con due ragazze russe durante il matrimonio con Melinda. “Mai fatto nulla di illecito”

