Riprendono le presentazioni di libri per la biblioteca Atena dell’associazione "L’uovo di Colombo", aperte al pubblico, in via Parri 20 a Viareggio. Il nuovo calendario partirà domani con il romanzo “Leda e i cigni” di Giovanni Braida (nella foto), alle 17.30. Nel mese di marzo ci saranno ben quattro appuntamenti. Venerdì 6 tocca al libro di poesie di Valentina Lodi "L’aurora degli emarginati", conduce Ilde Bigicchi; venerdì 13 sarà la volta di "Danza con la vita" di Lia Miro, un vero e proprio modo per riconciliarsi con l’esistenza, presentato da Luciana Madrigali; venerdì 20 il protagonista sarà Nicola Polizzi con il suo romanzo "Qualche volta le nuvole sembrano isole", illustrato da Chiara Sacchetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Biblioteca Atena. Quanti eventi da qui a maggio

