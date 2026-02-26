Biathlon il conto alla rovescia per il finale di stagione | da Kontiolahti a Oslo le ultime tre tappe per le Sfere di cristallo

La stagione di biathlon sta per concludersi con le ultime tre tappe. Si gareggia tra Kontiolahti e Oslo, con l’obiettivo di assegnare le ultime sfere di cristallo. Le competizioni si svolgono in diverse località, attirando molti appassionati. I biatleti si preparano intensamente per affrontare le sfide con l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni. La fine della stagione si avvicina rapidamente.

Dopo le Olimpiadi di Milano Cortina e una breve pausa dedicata ai Mondiali giovanili in Germania, la Coppa del Mondo di biathlon si prepara al gran finale. Tre tappe in poco più di due settimane per definire le classifiche: si parte il 5 marzo dalla Finlandia, si chiude il 22 marzo a Oslo con l’assegnazione delle Sfere di cristallo. Il biathlon si prende una pausa dopo l’Olimpiade, ma è una pausa breve. La federazione internazionale ha scelto di inserire nel calendario i Mondiali giovanili in Germania prima della ripresa del massimo circuito, posticipando il ritorno in gara rispetto ad altre discipline invernali. Il settore femminile tornerà protagonista il 5 marzo, quello maschile il 6 marzo: da lì in poi saranno tre settimane decisive per definire le gerarchie stagionali e assegnare le ambite Sfere di cristallo. 🔗 Leggi su Sportface.it

Fiamma Olimpica, le tappe. Conto alla rovescia in cittàConto alla rovescia per l’arrivo della Fiamma Olimpica a Ferrara, e a poco meno di un mese dalla tappa cittadina prende forma il tracciato lungo il...

Dorothea Wierer: «Ho iniziato e finito col biathlon ad Anterselva. Al poligono ridevano: Una donna col fucile»Dorothea Wierer saluta il biathlon senza rimpianti: «L'oro olimpico non era un'ossessione. Me ne vado in silenzio, con il sogno di svegliarmi senza dover fare programmi. Voglio vivere, non aspettare p ... corriere.it

Dorothea Wierer, la regina del biathlon si ritira e dice no a Sanremo: l'ultima emozionante gara a Milano-CortinaSi conclude con un onorevolissimo quinto posto nella mass start di Anterselva la luminosa carriera della sciatrice azzurra, che saluta commossa ... corrieredellosport.it

OLIMPIADI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026 Biathlon: Rebecca Passler è stata riammessa ai giochi! Tante cattiverie sul suo conto in questi giorni. Oggi finalmente ha avuto la sua rivincita! Rebecca Passler è stata riammessa ai Giochi! La Corte - facebook.com facebook

Grazie ai risultati ottenuti nell’edizione di Milano-Cortina, l’ITALIA si è confermata tra i primi dieci Paesi nel medagliere ogni tempo dei Giochi Olimpici invernali, guadagnando al contempo una posizione nella graduatoria che tiene conto del numero di podi co x.com