Bezzecchi | Spero di lottare per il titolo ma con i piedi per terra

La stagione 2026 della MotoGP si avvicina, portando con sé aspettative di miglioramenti e sfide. I piloti si preparano a correre con determinazione, concentrandosi su sviluppi tecnici e strategie di gara. L’obiettivo di molti è migliorare le proprie prestazioni, affrontando il campionato con impegno e pragmatismo. Le competizioni si prospettano intense e ricche di emozioni lungo tutto il calendario.

La stagione 2026 della MotoGP si presenta con un approccio fondato sul realismo e sulla continua crescita tecnica. Marco Bezzecchi mira a partire da una base solida, guidato da una RS-GP che ha mostrato progressi significativi durante l’inverno. L’obiettivo non è candido proclama né rumore di forecasts: l’analisi resta ancorata ai dati, alle sensazioni durante i test e, soprattutto, alle gare che decideranno la forma reale della competitività. La stagione si apre con Bezzecchi descritto come una delle principali alternative a Marc Marquez per il titolo 2026. Il pilota riminese ha ricordato un inverno molto positivo per una RS-GP che ha fatto ulteriori passi avanti, ma sottolinea che i test non dicono mai tutto e che le conclusioni si possono trarre solo dall’andamento delle gare. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Marco Bezzecchi resta con i piedi per terra: “Sono soddisfatto, ma i test sono diversi da un weekend di gara”Marco Bezzecchi sarà uno degli osservati speciali questo weekend a Buriram in occasione del primo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP 2026.

MotoGP | Bezzecchi: Spero di lottare per il titolo, ma piedi per terraNonostante il gran finale del 2025 ed un ottimo pre-campionato, il pilota dell'Aprilia vuole aspettare di vedere come andranno le gare prima di darsi la caccia al titolo come obiettivo vero e proprio. it.motorsport.com

Le ambizioni di Marco Bezzecchi: Per puntare al titolo devo partire bene!L’attesa è finita: il Mondiale 2026 di MotoGP è pronto a prendere il via e lo farà dal circuito di Buriram, in Thailandia, primo tassello di una stagione ... oasport.it

Non è ancora iniziato il Mondiale 2026, ma il mercato 2027 è già incandescente. E il nome più caldo adesso è quello di Pecco Bagnaia. L’idea è suggestiva: Bagnaia al fianco dell’amico di sempre Marco Bezzecchi, entrambi cresciuti nella VR46 Academy. Pe - facebook.com facebook