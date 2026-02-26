Bergonzoni porta il suo universo immaginifico a Casarsa della Delizia

Un nuovo spettacolo sta per arrivare a Casarsa della Delizia, portando con sé un mondo immaginifico. L’attore e performer si presenta con uno show in cui il linguaggio assume un ruolo centrale, sfidando le regole tradizionali. Lo spettacolo invita il pubblico a entrare in un universo fatto di parole e storie, creando un momento di intrattenimento diverso dal solito.

Alessandro Bergonzoni ritorna nel Circuito Ert con Arrivano i Dunque (Avannotti, sole Blu e la storia della giovane Saracinesca), lo spettacolo in cui il linguaggio si ribella alle convenzioni e le parole diventano protagoniste assolute. Dopo la data di gennaio a Codroipo, il maestro del linguaggio porta il suo universo immaginifico a Casarsa della Delizia. Sarà Alessandro Bergonzoni uno dei protagonisti della stagione 2025/2026 dell'Accademia Santa Sofia. Sabato 28 febbraio 2026, al Teatro Comunale di Benevento.