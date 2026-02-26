Benedizione delle case c’è il tagliando

Quando si entra nel periodo della Pasqua di Resurrezione, San Gimignano apre le sue porte alla tradizionale benedizione pasquale delle case e soprattutto alle famiglie. Sono ormai secolari tradizioni di lontana memoria quando il sacerdote passava e bussava casa per casa e strada per strada, con i giovani chierichetti, il panierino o la borsa delle offerte alla chiesa, per portare l’attesa benedizione con l’acqua santa in ogni stanza. Questa tradizione di fede è rimasta e "accompagna per tutta la vita chi la riceve e dispone il cuore dell’uomo a lasciarsi cambiare da Dio. Come ci ricorda il Concilio Vaticano II". Sono le parole scritte nella lettera aperta di riflessione indirizzata alle famiglie dal giovane parroco e proposto don Gianni Lanini (foto), per "tornare a ricevere la Benedizione della famiglia in questo tempo prima di Pasqua". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Mercoledì delle ceneri: comincia la quaresima. Benedizione delle case. Lettera dell’arcivescovo Gambelli alla Diocesi«Ogni anno, avvicinandosi la festa di Pasqua, molti preti della nostra Diocesi, accompagnati dai diaconi e da altri fedeli laici, bussano alle case...

Benedizione delle case, c’è il tagliandoQuando si entra nel periodo della Pasqua di Resurrezione, San Gimignano apre le sue porte alla tradizionale benedizione pasquale delle case e soprattutto alle famiglie. Sono ormai secolari tradizioni ... lanazione.it

Benedizione pasquale delle case. Tante richieste, mancano i pretiConsiglio pastorale a Savignano nella sala ’Moltiplicazione dei pani’, di fianco alla collegiata di Santa Lucia. All’ordine del giorno le proposte della tradizionale benedizione pasquale casa per casa ... ilrestodelcarlino.it

Da oggi inizieremo il giro delle benedizioni delle famiglie. Sarà una grande gioia visitare le vostre case e portare la Benedizione di Dio nelle vostre famiglie. - facebook.com facebook