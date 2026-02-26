Nella terza giornata del girone di ritorno la squadra maschile del Volley Club targata Bcc Romagnolo e impegnata nel campionato di serie D ha superato con un netto 3-0 (25-9, 25-19, 25-22) i giovani della Pallavolo Bologna, attualmente undicesimi in classifica. Una prova di carattere e maturità per i ragazzi di coach Rizzo, capaci di tenere a bada i tentativi di assalto degli avversari e di condurre il gioco sfruttando con continuità tutti i terminali offensivi a disposizione. Con capitan Leonori e Vitali ancora fermi ai box, la Bcc Romagnolo parte con Faenza al palleggio, in diagonale con Casalboni, in banda Baravelli e Moro, al centro Dall’Ara e Romagnoli e Sirri libero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bcc Romagnolo, avanti così. Successo netto su Bologna

