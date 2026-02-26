Battuta d’arresto per le donne Ko interno con Alfonsine

Battuta d’arresto per la Bcc Romagnolo, formazione femminile del Volley Club Cesena impegnata nel campionato di serie D, che lo scorso venerdì sera, tra le mura amiche della palestra Comandini, ha ceduto l’intera posta in palio ad Alfonsine, uscendo sconfitta per 1-3 (22-25, 16-25, 25-22, 21-25). E’ stata una gara nel corso della quale le incertezze hanno preso il sopravvento, con le bianconere che hanno commesso numerosi errori, troppi per poter sperare di creare problemi seri alle avversarie. L’equilibrio della compagine cesenate in effetti vacilla sia nel primo che nel secondo set, anche per merito di un’Alfonsine determinata e concreta che, dall’altra parte della rete, concede pochissimo e approfitta di ogni esitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

