Basket Eurolega | impresa della Virtus Bologna che batte il Barcellona

Bologna, 25 febbraio 2026 – Grande impresa della Virtus Bologna che manda in archivio la delusione per l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia e, dopo tre sconfitte di fila, ritrova la via del successo in Eurolega battendo 85-80 la corazzata Barcellona degli ex Kevin Punter (miglior realizzatore della gara con 27 punti ma anche 6 palle perse molto pesanti) e Toko Shengelia (16 punti e 7 rimbalzi). Gli uomini di Dusko Ivanovic, ancora privi di capitan Alessandro Pajola e Daniel Hackett, si sono resi protagonisti di una gara di grande energia e abnegazione. Dopo un avvio difficile, infatti, hanno strappato ai catalani l’inerzia del match... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

