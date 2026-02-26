Basket B Nazionale Ceccarelli elogia la Consultinvest | Con Imola punti fondamentali

Due punti preziosi. La Consultinvest (foto Sgarzini) ha battuto la Virtus Imola, riprendendo il suo cammino verso la salvezza. Peccato che non si è riusciti ad annullare la differenza canestri. Ma in questo momento è importante muovere la classifica, cosa che il Loreto ha fatto e dovrebbe continuare a farlo "Al termine della regular season mancano dieci partite e noi finora abbiamo vinto sei gare – spiega coach Gabriele Ceccarelli –, quella con Imola è stata una vittoria fondamentale, ci siamo sbloccati e abbiamo dimostrato di essere ancora vivi, ma non abbiamo ancora fatto niente, dobbiamo continuare così, anche se la serie B Nazionale è durissima". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Serie B naZIONALE: dal meno 20 al piu' 1 a roma. Consultinvest, rimonta sfiorata. Ceccarelli: "Ragazzi splendidi»

Basket Serie B Nazionale. Consorzio Leonardo a Imola. Spareggio salvezza con la Virtus

