Basket A2 terzo stop di fila per l’Unieuro | cede a Brindisi per 74-79

Terzo stop di fila per Forlì, che, priva di Gaspardo e Harper, cede a Brindisi per 74-79 dando battaglia fino alla sirena. Ai biancorossi, autori di una battagliera ultima frazione, non bastano i 23 punti di Aradori per avere ragione dei salentini. In classifica, così, rimangono ancorati in zona playout a -2 dalla salvezza. La Pallacanestro 2.015 parte bene (10-4), quindi si mantiene su ottime percentuali dalla lunga distanza per tutto il primo quarto e tocca il +8 (31-23) con l’ottimo ingresso in campo di Pinza. Brindisi trova però soluzioni sin troppo facili in avvicinamento a canestro (1517 da 2 all’intervallo) e mette la freccia sul 34-35 e poi sul 41-43. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

