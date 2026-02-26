Inter News 24 Barella Inter, il centrocampista sardo finisce sotto la lente d’ingrandimento per una condizione che sembra lontana dai suoi standard abituali. Il clima ad Appiano Gentile è segnato dall’amarezza per l’addio prematuro alla massima competizione continentale. L’immagine di Nicolò Barella, l’instancabile motore del centrocampo dei nerazzurri, che cade in area cercando un rigore senza successo, riassume le difficoltà della Beneamata nel reggere il confronto con il BodøGlimt. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la squadra guidata da Cristian Chivu, l’ex difensore eroe del Triplete ora alla guida tecnica del club, non è riuscita a imporsi sui norvegesi nonostante il blasone, uscendo sconfitta sia in trasferta che tra le mura amiche. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Barella Inter, momento no per il centrocampista sardo: l’analisi sul rendimento

