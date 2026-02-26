Barella in bilico uno dei leader dell’Inter non è più sicuro del posto | scenario da non credere

Inter News 24 Barella e quello scenario in vista del prossimo calciomercato estivo che fino a qualche mese fa sembrava impensabile. Il calciomercato dell’ Inter potrebbe presto trovarsi di fronte a un bivio storico. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Nicolò Barella, pilastro del centrocampo nerazzurro e della Nazionale italiana, non sarebbe più scolpito nella pietra. Quello che fino a poco tempo fa veniva considerato un pilastro inamovibile del progetto tecnico, oggi sembra essere entrato in una zona d’ombra che alimenta dubbi e speculazioni. Un’icona in bilico: i motivi del possibile addio. Il numero 23 nerazzurro, centrocampista dinamico noto per la sua foga agonistica, la capacità di inserimento e il polmone instancabile, sta attraversando un periodo complesso. 🔗 Leggi su Internews24.com

