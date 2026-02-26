Bancomat assaltati e fuori uso nel Foggiano sindaci ' minacciano' di dimettersi | Ci sentiamo abbandonati

Continuano gli attacchi ai bancomat e ai postamat nel territorio di Foggia, con diversi sistemi danneggiati o resi inservibili. Nonostante le indagini in corso, i furti si susseguono, creando disagi alle persone e alle attività locali. La situazione ha portato alcuni rappresentanti istituzionali a manifestare pubblicamente la propria insoddisfazione, sottolineando la sensazione di abbandono da parte delle autorità competenti.

Non si arresta l'ondata di assalti ai bancomat e ai postamat nella provincia di Foggia. Nonostante le indagini e gli arresti avvenuti nei giorni scorsi, i colpi continuano a susseguirsi, lasciando intere comunità senza un punto di prelievo di contante e alimentando un clima di forte.