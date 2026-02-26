Bambini psicofarmaci e mercato nero Vi racconto un' inquietante storia aretina

Antidepressivi, antipsicotici e farmaci per l’Adhd: pastiglie ingoiate come caramelle da minori, anche senza prescrizione. L'ombra dei cocktail di sostanze. Abbiamo provato a capire meglio i contorni di un fenomeno allarmante Ansia, insonnia, stress scolastico, problemi familiari o relazionali. Cosa c'entrano questi problemi con l'assunzione pericolosa di cocktail di sostanze? Tutti gli stipendi dei sindaci aretini. Ecco quanto sono aumentati negli ultimi anni . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Bambini, psicofarmaci e mercato nero. Cosa c'è dietro un'inquietante storia fiorentinaAntidepressivi, antipsicotici e farmaci per l’Adhd: queste pastiglie vengono ingoiate come caramelle da minori, anche senza prescrizione.

"Vi racconto la storia di Alfredo e Franco"Sarà in libreria il 27 gennaio il nuovo romanzo di Matteo Cavezzali, scrittore, autore di podcast, direttore dello ScrittuRa Festivale e della scuola...