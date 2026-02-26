Oggi nasce a Melara un nuovo punto di riferimento per i genitori di bambini con tumori e malattie del sangue. Situato in via Pasteur 15, il centro vuole offrire uno spazio di supporto e confronto per le famiglie coinvolte. L’inaugurazione rappresenta un passo importante nel rafforzare la rete di assistenza dedicata a questi bambini e alle loro famiglie.

Il Comune di Trieste in collaborazione con Ater ha individuato la sede a seguito di un'istanza presentata da Agmen Fvg. L'associazione è stata ritenuta meritevole di beneficiare di una concessione a titolo gratuito, come previsto da una legge secondo cui le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale provvedono a concedere in comodato gratuito, mediante bandi pubblici o delega ai Comuni, i locali ad associazioni di volontariato e promozione sociale. Presenti alla conferenza stampa di presentazione anche l’assessore comunale al Patrimonio Elisa Lodi e in presidente di Ater Trieste Daniele Mosetti. L'Agmen si occupa di promuovere la cura, l'assistenza sociale e psicologica di bambini e adolescenti emopatici e neoplastici nonché l'assistenza globale alle loro famiglie. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Nasce il progetto 'Holding': genitori protagonisti nel sostegno ai bambini con autismoDomani gli Stati generali del Terzo Settore presentano l’iniziativa finanziata dalla Regione Campania e promossa da Albanova Onlus Una svolta...

Dalla forza di tre mamme nasce ‘Run 4 rare’: Cesena corre per i bambini affetti da malattie genetiche rareIl ricavato dell’evento sarà destinato all’acquisto di materiali, ausili e strumenti utili per i terapisti dell’Ausl e agli insegnanti che seguono...

Temi più discussi: Bambini con tumori o malattie del sangue: nasce il punto d'incontro per i genitori; Immunoterapia, una rivoluzione per curare il cancro (e non solo); Bambini ucraini al Bambino Gesù: oltre 3.500 piccoli pazienti accolti a Roma; Tumori infantili: parlamento e governo per il sostegno alle famiglie.

Bambini con tumori o malattie del sangue: nasce il punto d'incontro per i genitoriInaugurato nel quadrilatero di Melara il nuovo punto Agmen (Associazione genitori di malati emopatici neoplastici). L'associazione promuove la cura, l'assistenza sociale e psicologica di bambini e ado ... triesteprima.it

Tumori nei bambini: al Gaslini tassi di sopravvivenza tra i più alti d'EuropaDomenica 15 febbraio la giornata mondiale contro il cancro infantile: ogni anno in Italia circa 2.200 bambini e adolescenti ricevono una diagnosi di tumore: oggi c'è più speranza, cosa dicono i dati u ... genovatoday.it

L’Associazione OPEN OdV è ricerca, cura, presenza. Ogni giorno sosteniamo la ricerca scientifica sui tumori pediatrici, accompagniamo i bambini nel loro percorso di cura e restiamo accanto alle famiglie durante e dopo la malattia. Il nostro lavoro nasce dall’i - facebook.com facebook