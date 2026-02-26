La Del Monte® Supercoppa si avvia verso una semifinale che mette di fronte due squadre ben rodate, in un match che si preannuncia di forte intensità. La sfida si svolge in un momento cruciale della stagione, con le forze in campo che devono affrontare una prova di resistenza e preparazione. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre coinvolte, che cercano di avanzare verso la finale.

La Del Monte® Supercoppa propone una semifinale decisiva tra due formazioni consolidate, con una finestra di calendario che mette alla prova forma fisica e stabilità tecnica. La gara tra Civitanova e Verona arriva in un momento cruciale della stagione, offrendo l’opportunità di avanzare verso la finale e conquistare un trofeo di rilievo nazionale. Le due squadre approcciano l’impegno con una condizione tecnica affinata e motivazione elevata. La finestra tra la fine della Regular Season e l’inizio dei Play Off permette un assetto tattico mirato e una gestione delle energie orientata alla massima competitività. Verona ha mostrato versatilità vincendo la Del Monte Coppa Italia, dimostrando di saper valorizzare le caratteristiche nelle sfide ad eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Balaso: "Due giorni intensi" per la Supercoppa, Civitanova in finale?

