Bagno Cesare si cambia | entra il top manager Iorio il re della chimica investe

Forte dei Marmi, 26 febbraio 2026 – Approda in spiaggia uno dei top manager di Forbes. Infatti è stata sottoscritta l’intesa tra il titolare del bagno Cesare, Gabriele Matteoni e l’imprenditore Sergio Iorio che ha rilevato il 50% dello stabilimento. Un nome di non poco conto che arricchisce il panorama di personaggi illustri interessati al litorale: Iorio è fondatore e ceo della Italmatch Chemicals, colosso del settore chimico con 20 stabilimenti nel mondo e un fatturato di oltre 1 miliardo, inserito da Forbes fra i 50 top manager del nostro Paese come modello di innovazione e responsabilità industriale nel settore chimico. Ha guidato la crescita del gruppo, fondato nel 1997, trasformandolo in una multinazionale con forte focus su additivi per il trattamento acque, lubrificanti e soluzioni per l’elettrificazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

