Bagheria apre la Scuola della pace della Comunità di Sant' Egidio

A Bagheria è stata aperta ufficialmente la nuova Scuola della pace della Comunità di Sant'Egidio, alla presenza di diverse autorità locali e rappresentanti delle comunità religiose. L’evento ha visto la partecipazione del sindaco, dell’arcivescovo di Palermo e dell’Imam della comunità islamica, tra gli altri. La cerimonia ha segnato un momento di confronto e collaborazione tra le diverse realtà presenti in città.

È stata inaugurata la Scuola della pace della Comunità di Sant'Egidio alla presenza del sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli, dell'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, dell'Imam della comunità islamica di Bagheria Md Zillur Rahman, dell'assessore alle Politiche sociali Emanuele.