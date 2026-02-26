Bad Bunny omaggio a Pelé durante il concerto a San Paolo

Bad Bunny continua a fare notizia in Brasile a distanza di giorni dai suoi concerti a San Paolo, questa volta per aver reso omaggio alla leggenda del calcio Pelé. Durante il suo secondo spettacolo, l’artista, il cui vero nome è Benito Antonio Martínez Ocasio, ha indossato una giacca utilizzata dal supercampione brasiliano durante i Mondiali del 1966.Questo pezzo raro appartiene al collezionista Cassio Brandão, il cui archivio di oltre 7.000 maglie è ufficialmente riconosciuto dal Guinness World Records come la più grande collezione di maglie da calcio al mondo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

Bad Bunny omaggia Pelé, la storica giacca indossata durante il concerto: cos’è successoCalhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse.

Bad Bunny omaggia Pelé con una giacca iconica durante il concerto: il significato dietro il gestoUn momento memorabile si è intrecciato con la storia dello sport e della musica durante un concerto a San Paolo.

