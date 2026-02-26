La polizia di Stato ha sgominato una banda di minorenni che da settimane terrorizzava il rione Monte Rosello e il centro di Sassari, con rapine, pestaggi, furti con spaccata nei negozi. Due minori sono stati arrestati dagli agenti della Squadra mobile della Questura sassarese, che ha agito in collaborazione con il reparto Prevenzione crimine Sardegna, in esecuzione di ordinanze di misure cautelari emesse dal Tribunale per i minorenni di Sassari. Altri cinque sono indagati e hanno subito perquisizioni personali e domiciliari. La gang, denominata “La banda del Monte”, secondo quanto hanno appurato gli ispettori della Squadra mobile, coordinati dal dirigente Michele Mecca, si è resa responsabile di numerosi reati e agiva in maniera organizzata. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Baby gang terrorizzava Sassari con rapine e pestaggi, 2 arresti e 5 indagati

Leggi anche: Estorsioni, rapine e violenti pestaggi: smantellata la gang che terrorizzava i coetanei

Baby gang terrorizzava Sassari con rapine e pestaggi, 2 arresti e 5 indagati #ansa #news

Temi più discussi: Baby gang terrorizzava Sassari con rapine e pestaggi, 2 arresti e 5 indagati; Baby gang terrorizzava Sassari con rapine e pestaggi: 2 arresti e 5 indagati; Baby gang terrorizzava Sassari con rapine e pestaggi, 2 arresti e 5 indagati; Baby gang terrorizzava Sassari con rapine e pestaggi, 2 arresti e 5 indagati.

Baby gang terrorizzava Sassari con rapine e pestaggi, 2 arresti e 5 indagati(ANSA) - SASSARI, 25 FEB - La polizia di Stato ha sgominato una banda di minorenni che da settimane terrorizzava il rione Monte Rosello e il ... notizie.tiscali.it

Sassari, al Monte Rosello baby-gang in stile MaranzaSassari Era una vera e propria baby-gang, ispirata alle bande milanesi note come Maranza, quella che per alcune settimane ha terrorizzato cittadini, commercianti e giovani nelle strade e nelle piazz ... msn.com

@lanuovasardegna Era una vera e propria baby-gang, ispirata alle bande milanesi note come “Maranza”, quella che per alcune settimane ha terrorizzato cittadini, commercianti e giovani nelle strade e nelle piazze di Sassari. Stamattina la Polizia di Stato ha d - facebook.com facebook