Eddie Brock si prepara al suo debutto al Festival di Sanremo con la canzone “Avvoltoi”. La composizione affronta temi legati alle sfide quotidiane e alle dinamiche delle relazioni, portando sul palco un messaggio diretto e sincero. La sua presenza in questa manifestazione segna un passo importante nella sua carriera, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

Milano, 26 febbraio 2026 - Debutto al Festival di Sanremo, ma non solo. Eddie Brock è all’esordio anche su un palco importante. Occasionissima, quindi, per il cantautore romano, che difficilmente avrebbe immaginato una vetrina così importante a propria disposizione. Al Festival di Sanremo 2026 Eddie Brock, al secolo Edoardo Iaschi, porterà ‘Avvoltoi’. Quando comincia e a che ora finisce la terza serata di Sanremo 2026. Gli orari Chi ha scritto la canzone Una canzone scritta a sei mani, di cui quattro portano il cognome Iaschi. A scrivere ‘Avvoltoi’, infatti, sono stati Edoardo e Lorenzo Iaschi - ovvero Eddie Brock e il cugino - e Vincenzo Leone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘Avvoltoi’ di Eddie Brock: chi ha scritto la canzone e di cosa parla

Sanremo 2026, Eddie Brock canta Avvoltoi. Testo e di cosa parla la canzoneEddie Brock non è arrivato a Sanremo per caso, ma dopo anni di scrittura, palchi piccoli e un rapporto molto diretto con le sue canzoni.

Sanremo, il testo della canzone “Avvoltoi” di Eddie BrockClasse 1997, romano, all’anagrafe Edoardo Iaschi, Eddie Brock si esibirà per la seconda volta questa sera, giovedì 26 febbraio.

Temi più discussi: Avvoltoi di Eddie Brock: testo e significato della canzone di Sanremo 2026; Avvoltoi di Eddie Brock, il significato del testo a Sanremo 2026; Sanremo 2026, Eddie Brock con Avvoltoi. Il testo e la recensione della canzone; Avvoltoi di Eddie Brock – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026.

Sanremo 2026, Eddie Brock con Avvoltoi. Il testo e la recensione della canzoneEddie Brock, all’anagrafe Edoardo Iaschi, ha debuttato in gara a Sanremo con la canzone Avvoltoi. Si esibirà con Portami via insieme a Fabrizio Moro nella serata dei duetti ( IL RACCONTO LIVE DELLA ... tg24.sky.it

Il testo e il significato della canzone Avvoltoi di Eddie Brock a Sanremo 2026Il cantautore romano punta a conquistare il pubblico di Sanremo con il racconto di un amore non corrisposto che fa soffrire ... elle.com

Da Massafra a Sanremo! Il musicista e produttore massafrese Emilio Gallo conquista il palco del Festival di Sanremo come manager di Eddie Brock. Un traguardo che profuma di talento, visione e orgoglio di casa nostra. Massafra arriva sul palco più facebook

VIDEO - El Shaarawy e la sorpresa a Eddie Brock: saluto in videochiamata e maglia della Roma autografata bit.ly/401SmJY #AsRoma x.com