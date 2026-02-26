La finale, che vedrà in gara tre professionisti selezionati a livello italiano, si terrà il 19 maggio a Milano, presso il Palazzo Mezzanotte L’avvocato Aniello Mancuso del Foro di Nocera è tra i tre finalisti nazionali, in corsa per il titolo di Avvocato dell’Anno nel settore del penale minorile. Giovane di Sarno, di 34 anni, Mancuso rientra tra i tre finalisti italiani per il titolo di Avvocato dell’Anno - Categoria Penalista in Diritto Penale Minorile, valido per le "Le Fonti Awards", uno dei premi più noti nel panorama professionale. La candidatura rappresenta un traguardo significativo non solo per il giovane penalista ma anche per il Foro di appartenenza, che vede un proprio iscritto distinguersi in un ambito giuridico tra i più delicati e complessi: quello dei procedimenti che coinvolgono soggetti di età minore. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Lutto nel mondo forense: addio all’avvocato salernitano Nello GuarinielloLa città di Salerno piange la scomparsa dell’avvocato Nello Guariniello, penalista di altissimo profilo e figura di riferimento dell’Avvocatura...

Traffico illecito di rifiuti tra Italia, Bulgaria e Grecia: arresti anche nel salernitanoScacco al traffico illecito di rifiuti tra Italia, Bulgaria e Grecia: in azione, all'alba di oggi, i Carabinieri che hanno eseguito quattro arresti...

Temi più discussi: Cassa Forense, la Cassazione chiarisce su diritto alla rivalutazione pensionistica e giudizio Atpo; CNF, i costi del processo amministrativo sono ai limiti della legittimità; Avvocato dell'anno nel diritto minorile: anche un salernitano tra i finalisti; Responsabilità sanitaria: l’Unione degli Avvocati del Gargano apre il 2026 con un convegno di alto profilo.

Un convegno per ricordare l'avvocato Enzo Fragalà a 16 anni dall'omicidio per mano mafiosaIl titolo dell'iniziativa è Etica, deontologia e politica. Il penalista fu brutalmente pestato la sera del 23 febbraio 2010 sotto al suo studio, in via Turrisi. Spirò tre giorni dopo in ospedale. Do ... palermotoday.it

È morto a 87 anni Giuliano Spazzali: fu l’avvocato di Sergio Cusani in Mani PuliteSi è spento oggi a 87 anni Giuliano Spazzali, uno degli avvocati noti in tutta Italia per essere stato il legale di Soccorso Rosso e per aver difeso Sergio Cusani nel processo Enimont durante ... fanpage.it

Domanda. Come mai un esponente del CSM, Enrico Aimi, avvocato e politico di Forza Italia (primo a destra nella foto), viene a Milano all'inaugurazione dell'anno giudiziario a rappresentare il CSM che si è espresso CONTRO la "riforma" Nordio e invece fa un - facebook.com facebook