Avis | Obiettivo ambizioso per il 2026 | mille donazioni

Vanno a gonfie vele le attività delle sezioni Avis di Sant’Elpidio a Mare e di Porto Sant’Elpidio, stando ai dati emersi dalle assemblee annuali. Grande soddisfazione anche nella vicina Sant’Elpidio a Mare per un bilancio più che lusinghiero del 2025: sono 432 i soci donatori (313 maschi e 119 donne); l’anno scorso sono state effettuati 682 donazioni di sangue intero (568 maschi e 114 femmine), 252 plasmaferesi (188 maschi e 68 femmine) per un totale di 934 donazioni. Sono stati 4 i nuovi iscritti (1 maschio e 3 femmine) mentre sono state 37 le nuove prime donazioni. Un risultato lusinghiero con il presidente, Sandro Birilli, ha definito il 2025 ‘anno della ripartenza’, dopo le difficoltà legate alla pandemia e alla carenza di personale medico che avevano penalizzato l’attività nel biennio precedente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

