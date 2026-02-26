Aversa si trova al centro di una discussione pubblica dopo che una targa commemorativa dedicata a un giovane vittima di un episodio violento ha suscitato polemiche per aver inizialmente riportato un'informazione errata. La targa, dedicata al ragazzo ucciso nel 1998, è poi stata corretta, ma il fatto ha riacceso il dibattito politico sulla gestione di queste iniziative pubbliche.

Nel 1998 venne ucciso a colpi di pistola al termine di una lite dopo una partita di calcetto. Ma sulla targa a lui dedicata era stato indicato come “Vittima della Strada”. Accade ad Aversa, dove nei giorni scorsi è stata intitolata una strada alla memoria di Massimiliano Nestovito, il giovane assassinato a soli 23 anni il 5 gennaio 1998. Alla presenza del sindaco Franco Matacena, il tratto di via Botticelli compreso tra via Michelangelo e via Raffaello è stato dedicato al ragazzo. Sulla targa, apposta sopra quella precedente, compariva però la dicitura utilizzata per chi perde la vita in incidenti stradali. Un errore che ha sollevato polemiche tra i cittadini, anche perché nella determina si parlava chiaramente di “cieca e assurda violenza”. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, giovane ucciso: targa sbagliata e poi corretta. Ma è scontro politico

Torino, Askatasuna e il mito degli “infiltrati”: ma è lo scontro il loro programma politicoRoma, 2 feb – Quello che è accaduto a Torino durante il corteo pro Askatasuna non può essere archiviato nella categoria rassicurante dei “disordini”...

Leggi anche: Spagna, si dimette il direttore operativo della polizia accusato di violenza da un’ispettrice. Ma esplode lo scontro politico

Aversa, giovane ucciso: targa sbagliata e poi corretta. Ma è scontro politico

Temi più discussi: Via Massimiliano Nestovito: Comune corre ai ripari dopo la gaffe sulla targa; Aversa, pasticcio intitolazione strada: è bufera; Aversa, il ricordo di Massimiliano Nestovito: intitolata strada al 23enne ucciso nel 1998; Aversa. Nasce ‘via Massimiliano Nestovito’: targa sbagliata e appoggiata con lo scotch.

Via Massimiliano Nestovito: Comune corre ai ripari dopo la gaffe sulla targaIl giovane ucciso a colpi di pistola dopo una lite per una partita di calcetto indicato erroneamente come vittima della strada ... casertanews.it

Aversa, pasticcio intitolazione strada: è buferaLapide mantenuta con i legacci e dizione errata. Sull'intitolazione di un tratto di via Botticelli a Massimiliano Nestovito, il giovane ucciso al culmine di una lite per una partita ... ilmattino.it

Lutto ad #Aversa per Pietro Citarella, 28enne trovato senza vita nel suo appartamento in via Iommelli. Inutili i tentativi di soccorso. I funerali del giovane si terranno domani nella parrocchia del Santo Spirito - facebook.com facebook