Nel corso di una nuova intervista, David Harbour ha confermato il ritorno nei panni di Red Guardian e svelato le sue prime impressioni sull'atteso crossover previsto per dicembre La star di Stranger Things dovrebbe avere un ruolo importante nel film, riprendendo i panni di Red Guardian, soprattutto perché è un membro dei New Avengers. È stato anche riportato in precedenza che Alexi Shostakov stringerà amicizia con Ben Grimm, alias La Cosa. In una nuova intervista, Harbour ha dichiarato: "Ho lavorato molto. Mi sono tenuto occupato. E poi c'è questo piccolo film degli Avengers che abbiamo girato a Londra. Ci sono ancora un paio di giorni di riprese da fare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, un altro attore conferma il suo ritorno: "Il film è grandioso"

Avengers: Doomsday, il ritorno degli X-Men non sarà come nei vecchi filmI Mutanti della Marvel debutteranno nel franchise nel prossimo film ma non torneranno come li avevamo lasciati nella saga a loro dedicata.

Avengers: Doomsday, il secondo trailer leaked conferma i piani di Destino e il ritorno di ThorLa descrizione accurata del teaser dedicato a Thor e nuovi dettagli del piano criminale del Dottor destino di Robert Downey Jr.

Avengers: Doomsday | Full Trailer | Marvel Studios

Temi più discussi: Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth promette 'un tono più serio' per Thor: Sarà diverso da Love and Thunder; Hugh Jackman aveva previsto Avengers: Doomsday in questa intervista del 2013; Marvel ha grossi piani per Thor dopo Avengers: Doomsday: parla Chris Hemsworth!; Thor 5 si farà? Chris Hemsworth svela il suo futuro in Marvel (ed è clamoroso).

Avengers: Doomsday, un altro attore conferma il suo ritorno: Il film è grandiosoNel corso di una nuova intervista, David Harbour ha confermato il ritorno nei panni di Red Guardian e svelato le sue prime impressioni sull'atteso crossover previsto per dicembre ... movieplayer.it

Avengers: Doomsday, David Harbour conferma riprese aggiuntive a 10 mesi dall’uscitaDavid Harbour conferma nuove riprese di Avengers: Doomsday e anticipa dettagli sul Dottor Destino di Downey Jr. cinefilos.it

Kevin Feige, (presidente dei Marvel Studios) stuzzica sui prossimi due film degli #Avengers, Doomsday (2026) e Secret Wars (2027): «Il mio obiettivo è replicare l’esperienza di leggere i fumetti, ma sul grande schermo. Negli ultimi dieci anni siamo riusciti a re - facebook.com facebook

Loki will reportedly have a small role in ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ (via @DanielRPK) x.com