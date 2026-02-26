Avengers | Doomsday i produttori hanno già visto il film | ecco i primi commenti

Stando alle ultime informazioni disponibili, i produttori dell'attesissimo crossover Marvel hanno già avuto modo di visionare il girato dei Fratelli Russo e sono quindi emersi i primi verdetti Dall'articolo e dalle parole di D'Amaro sarebbe emerso anche che alcuni produttori esecutivi hanno già avuto modo di visionare il materiale girato da Anthony e Joe Russo e ora abbiamo finalmente un primo responso. Per ovviare alla recente stanchezza del pubblico nei confronti dei supereroi, causata in parte da un eccesso di show televisivi Disney+, sembra proprio che Avengers: Doomsday dovrebbe comunque essere il film di maggior incasso del 2026. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Variety ha rivelato che i dirigenti di The Walt Disney Company sono soddisfatti del montaggio attuale di #AvengersDoomsday (non definitivo) che hanno visionato in anteprima nelle ultime settimane. Secondo fonti interne, la divisione cinematografica della co - facebook.com facebook

Loki will reportedly have a small role in ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ (via @DanielRPK) x.com