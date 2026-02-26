Autostrada Catania-Ragusa la Cmc assumerà i lavoratori del consorzio Achates | in pagamento gli arretrati

Lavoratori del consorzio Achates impiegati sulla tratta autostradale tra Catania e Ragusa saranno assunti dalla Cmc Spa di Ravenna con contratti a tempo indeterminato. La decisione riguarda anche il pagamento degli arretrati maturati, portando a una svolta nelle condizioni occupazionali di chi aveva perso il lavoro in passato. La notizia interessa molte persone coinvolte nel progetto e le aree interessate dall’opera.

L'impresa Cmc Spa di Ravenna assumerà a tempo indeterminato tutte le maestranze rimaste disoccupate che erano state impiegate sul lotto 3 della costruenda autostrada Ragusa-Catania. È questo l'accordo raggiunto tra le parti durante la riunione in prefettura del c alla quale hanno partecipato i.