Un documentario dedicato ai caregiver mette in luce le sfide quotidiane di chi si prende cura di persone fragili. Le interviste raccolte evidenziano come, nonostante il peso emotivo e fisico, l’esperienza porti anche momenti di soddisfazione e crescita personale. La testimonianza di chi vive questa realtà rivela un quadro complesso fatto di fatica e gratificazione, senza nascondere le difficoltà incontrate lungo il percorso.

Roma, 26 feb. (Adnkronos Salute) - "E' sicuramente molto oneroso stare accanto a chi soffre, a chi ha bisogno e a chi è fragile, però restituisce molto: tutte le persone che abbiamo intervistato ci hanno riferito quanto questa esperienza" di assistenza "li abbia arricchiti. Sappiamo che c'è un disegno di legge, così come sappiamo che si sta cercando di dare una forma e un ruolo concreto e reale alla figura del caregiver, ma l'obiettivo è fare in modo che siano riconosciuti anche dalla società. E' necessario accudire anche chi si prende cura, i cui bisogni sono profondi allo stesso modo" di quelli di chi assistono. Lo ha detto Donatella Romani, autrice, insieme a Roberto Amato, del documentario 'Parole in cerca d'autore', alla prima proiezione alla Casa del cinema di Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Autori documentario su caregiver: "Faticoso stare con chi soffre ma gratificante"

