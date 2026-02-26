Autocostruttori di Filetto | Ora il rimborso delle penali

Il braccio di ferro legato all’esperienza dell’auto-costruzione a Filetto partita nel 2003, non è destinato a esaurirsi con la sentenza con la quale il Consiglio di Stato, rigettando il ricorso della società cooperativa Mani Unite, ha stabilito che il risarcimento per il costo della manodopera prestata per la costruzione del grezzo, come già aveva deciso il Tar di Bologna, è di 70 mila euro: ovvero quanto lo stesso Comune aveva proposto durante il tentativo di conciliazione. In particolare secondo l’avvocato Danilo Montevecchi, per la cooperativa, "rimaneva tuttavia e rimane tutt’ora aperta la questione del rimborso delle penali trattenute e applicate dal Comune per oltre 210 mila euro oltre interessi maturati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Autocostruttori di Filetto: "Giusti i 70mila euro offerti dal Comune"Il Tar aveva stabilito tre anni fa che il Comune avrebbe dovuto pagare 70 mila euro come risarcimento del danno legato all'avventura degli...

