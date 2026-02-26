Una nuova legge prevede la rottamazione di almeno un milione di veicoli, tra quelli fuori uso e sottoposti a fermo amministrativo. Molti di questi automobili sono abbandonati in depositi comunali, giardini o strade periferiche. La misura mira a ridurre il numero di veicoli inattivi e migliorare la gestione del patrimonio automobilistico. La decisione coinvolge numerosi proprietari e amministrazioni locali.

Stretta sulle auto. Almeno un milione dei quattro milioni di veicoli fuori uso e sottoposti a fermo amministrativo - abbandonati in qualche deposito comunale, in un giardino o in una strada periferica italiana - sta per essere definitivamente rottamato. La notizia è stata annunciata oggi, a Montecitorio, in una conferenza stampa promossa da Fratelli d'Italia, tra i promotori del provvedimento che permette di liberarsi delle 'carcasse d'auto', licenziato a inizio 2026 all'unanimità e in vigore da pochi giorni. Per il partito di Giorgia Meloni si tratta di una norma che apre nuove prospettive e che ha un grande impatto positivo dal punto di vista ambientale e urbano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Auto, stretta di FdI: ecco quali verranno rottamate con la nuova legge

