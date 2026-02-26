Un incidente si è verificato questa sera in via Cocchia, nel rione Libertà, coinvolgendo una Fiat Seicento condotta da un 25enne e una motocicletta con a bordo un giovane di 21 anni. Per fortuna, nessuno ha riportato ferite gravi e le autorità sono intervenute sul posto per gli accertamenti. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di verifica.

Incidente stradale in via Cocchia questa sera al rione Libertà fortunatamente senza gravi conseguenze tra una Fiat Seicento con alla guida un 25enne e una motocicletta con alla guida un centauro 21enne. Entrambi i conducenti hanno rifiutato il ricovero in Ospedale e sono stati curati sul posto dal personale del 118. Presente la Polizia Municipale di Benevento per effettuare i rilievi.

© Anteprima24.it - Auto contro moto al rione Libertà: coinvolti un 25enne e un 21enne

