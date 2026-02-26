Auto arriva l’offerta ‘tutto-incluso’ di Leasys per i neopatentati

Da lapresse.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Leasys lancia un’offerta dedicata ai neopatentati che comprende auto nuova, assicurazione, manutenzione, assistenza e corso di guida sicura. Questa proposta mira a semplificare la gestione delle spese e delle pratiche legate all’acquisto di un’auto, offrendo un pacchetto completo e senza sorprese. La formula si rivolge a chi si affaccia al mondo della guida con meno preoccupazioni.

Auto nuova, assicurazione, manutenzione, assistenza e corso di guida sicura. Arriva ‘Zero sbatti’ di Leasys, “un’offerta di noleggio a lungo termine rivolta a neopatentati e famiglie, con l’obiettivo di intercettare un segmento caratterizzato da elevata sensibilità al prezzo, bisogno di sicurezza e scarsa esperienza nella gestione dell’auto”. Si tratta di una nuova dedicata a chi ha appena preso la patente. “L’iniziativa – spiega Leasys – parte da un insight chiaro: l’acquisto di una prima vettura comporta un impegno economico rilevante e una gestione complessa, elementi che possono rappresentare una barriera all’ingresso. Il noleggio a lungo termine viene quindi posizionato come alternativa all’acquisto, grazie a un canone mensile che include i principali servizi e consente una pianificazione certa dei costi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

