Augsburg-Colonia venerdì 27 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Venerdì 27 febbraio 2026 alle 20:30 si gioca la partita tra Augsburg e Colonia, valida per il 24esimo turno di Bundesliga. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote sono disponibili. Augsburg e Colonia sono entrambe impegnate a migliorare la loro posizione in classifica, con obiettivi di salvezza. La partita si svolge in Germania e sarà trasmessa in diretta.

Sono sempre più vicine alla salvezza Augsburg e Colonia, avversarie in questo anticipo del 24esimo turno di Bundesliga. I Fuggerstaedter hanno ribaltato una gara complicata in quel di Wolfsburg prendendo una pesantissima vittoria esterna in uno scontro diretto. Sono ora ben 9 i punti sul terzultimo posto, un margine da gestire comodamente nell'ultima parte del torneo. I Geissboecken invece hanno saputo bloccare l'Hoffenheim.