«End the cage age» La protesta il 23 febbraio a Bruxelles davanti alla Commissione europea per denunciare i ritardi in tema di benessere animale «End the cage age» La protesta il 23 febbraio a Bruxelles davanti alla Commissione europea per denunciare i ritardi in tema di benessere animale Attivisti da tutta Europa hanno protestato il 23 febbraio a Bruxelles davanti alla Commissione europea per denunciare i ritardi in tema di benessere animale. Animal Equality ha installato una gabbia di gestazione per le scrofe ed esposto uno striscione. E’ iniziata così la campagna «Ue: il vostro ritardo, la loro sofferenza», una mobilitazione che chiede alla Commissione di porre fine nel 2026 alle gabbie nell’industria zootecnica, vietare l’uccisione dei pulcini maschi e rivedere la normativa a tutela degli animali negli allevamenti. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Attivisti a Bruxelles, «no agli allevamenti»

