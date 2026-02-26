ATP Acapulco 2026 | saluta Zverev Cobolli e Bellucci avanzano

Terminata da poco a giornata dedicata agli ottavi di finale in quel di Acapulco. Nell’ATP 500 messicano sono due gli azzurri che approdano ai quarti: Flavio Cobolli, da cui ce lo si attendeva, e Mattia Bellucci, autore invece di una gran prova contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Con l’uscita di scena di Alexander Zverev, battuto al tie-break del terzo set dal serbo Miomir Kecmanovic (a proposito, il tedesco ha vinto appena due partite in tre anni ad Acapulco, dove è pure sempre stato testa di serie numero 1), Cobolli diventa il naturale favorito della parte bassa: giocherà con il cinese Yibing Wu. Vero è che sia Kecmanovic che il francese Terence Atmane, pur nella diversità delle loro caratteristiche, offrono eventuali confronti interessanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

La testa di serie numero 2 saluta Acapulco all'esordio Patrick Kypson vince in tre set 6-1, 6-7, 7-6 e avanza al secondo turno dove affronterà Brandon Nakashima x.com

