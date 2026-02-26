atletico ascoli chieti si gioca a monticelli

La Lega Nazionale Dilettanti ieri ha ratificato che la sfida tra Atletico Ascoli e Chieti non si disputerà allo stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’, ma al campo sportivo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli. Come anticipato dal Carlino, infatti, sabato sera ci sarà la sfida tra Ascoli Calcio e Carpi e giocare due gare consecutive, avrebbe certamente rovinato il manto erboso dello stadio ‘Del Duca’. Grazie alla disponibilità del Monticelli Calcio, quindi, l’Atletico affronterà i neroverdi abruzzesi sul sintetico del ‘Don Mauro Bartolini’ domenica sempre alle ore 14.30. Una sfida delicata con il Chieti in piena lotta playout ma che l’Atletico Ascoli dovrà provare a vincere per difendere la sua quinta posizione in classifica dopo il pareggio conquistato a Recanati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

