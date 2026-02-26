Bergamo, 26 febbraio 2026 – Il nuovo eroe nelle imprese europee, e non solo, atalantine è diventato Lazar Samardzic, l’uomo dei gol nel finale, quando il pallone pesa di più. Il 24enne fantasista serbo, nella cavalcata europea dell’ Atalanta unica italiana ancora in corsa in Champions, unica ad aver centrato l’approdo tra le prime 16, ha messo la sua firma indelebile: a novembre il gol al 93’ nel successo pesantissimo al Velodrome di Marsiglia che ha girato la corsa europea atalantina, quando in panchina sedeva ancora Juric. A ottobre la rete su rigore contro il Bruges, al 73’, per il momentaneo 1-1, prima del gol decisivo di Pasalic. Ieri sera il rigore trasformato in maniera glaciale al minuto numero 98, a partita conclusa: se avesse fallito si sarebbero giocati i supplementari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta, è Samardzic il nuovo eroe nerazzurro: nel giro di tre giorni decisivo contro il Napoli e il Borussia

Atalanta-Borussia Dortmund: Pasalic decisivo, Samardzic protagonista! La Dea scrive la storiaNel contesto del playoff di ritorno della Champions League 2025/26, Atalanta e Borussia Dortmund hanno offerto una prestazione intensa, con...

Leggi anche: Atalanta-Napoli 2-1, le pagelle: Samardzic (7) decisivo, Pasalic (7) omnipresente, Allison (5,5) in confusione

OM-Atalanta, Samardzic: Ora continuare così anche in campionato

Temi più discussi: Atalanta da impazzire: il rigore di Samardzic al 98' ribalta il Dortmund. La Dea vola agli ottavi; Atalanta, missione Champions: Scamacca e Samardzic in pole; L’Atalanta ribalta il Napoli e rivede la zona Champions: 2-1, decide Samardzic; Serie A, l’Atalanta ribalta il Napoli: Pasalic e Samardzic fanno volare la Dea.

Atalanta-Borussia Dortmund 4-1, risultato finale della partita di Champions League: gol di Scamacca, Zappacosta, Pasalic e Samardzic, gli highlightsLa diretta live di Atalanta-Borussia Dortmund di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Atalanta all’ultimo respiro. Scamacca e Samardzic. Il capolavoro è completoRigore nel recupero, rimonta e passaggio del turno contro il Borussia Dortmund. A segno anche Zappacosta, Pasalic e Adeyemi. Ora Bayern Monaco o Arsenal. sport.quotidiano.net

Rigorista #Atalanta, De Roon svela la gerarchia: “Giusto calciasse #Samardzic, ecco i primi tre della lista” x.com

Bergamonews. . “Quanto pesava la palla Molto, moltissimo…” Tutta l’emozione di Lazar Samardzic, autore del rigore che ha regalato il passaggio del turno all’Atalanta dopo l’incredibile 4-1 contro il Dortmund: “Prima ho pensato ‘calcio alto a destra’…” # - facebook.com facebook