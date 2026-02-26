Ast confronto tra Regione e azienda | verso la sospensione dell’avviso di selezione

Oggi si è tenuto un incontro tra rappresentanti della Regione e i vertici di Ast, con l’obiettivo di discutere l’avviso di selezione in corso. Durante la riunione si sono esaminate le modalità e i criteri della procedura, con possibili interventi sulla sua prosecuzione o sospensione. La discussione ha coinvolto anche aspetti legati alla gestione e alle tempistiche del processo di selezione.

Si è svolto oggi, 26 febbraio, un incontro tecnico tra l'assessorato regionale dell'Economia, l'assessorato delle Infrastrutture e della mobilità e la società Azienda Siciliana Trasporti (Ast). Al tavolo erano presenti gli assessori Alessandro Dagnino e Alessandro Aricò, insieme al presidente della società Luigi Genovese. La riunione ha consentito di fare il punto sul percorso di riequilibrio economico, finanziario e patrimoniale dell'azienda, con particolare attenzione alla fase successiva al recente passaggio in-house. Condividendo le osservazioni espresse dagli esponenti del governo regionale, Ast ha manifestato la disponibilità a procedere con la sospensione dell'avviso di selezione per 73 operatori di esercizio.