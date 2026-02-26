Ast avviso di selezione per 73 autisti verso la sospensione

Oggi si è svolta una riunione tra rappresentanti dell’assessorato dell’Economia, delle Infrastrutture e della mobilità e la società Ast, coinvolgendo anche i due assessori e il presidente dell’azienda. Al centro dell’incontro la comunicazione di un avviso di selezione rivolto a 73 autisti, con la conseguente sospensione delle assunzioni, e le modalità di gestione della situazione.

